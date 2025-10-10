На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

WB Банк расширил линейку продуктов для бизнеса

WB Банк запустил депозиты для бизнеса с доходностью до 15,3% годовых
true
true
true
close
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

WB Банк запустил депозиты для юридических и индивидуальных предпринимателей с доходностью до 15,3% годовых, сообщил председатель правления «Вайлдберриз Банка» и глава финтеха РВБ Георгий Горшков в рамках форума «Финополис 2025».

Он отметил, что WB Банк стремится создать удобные и выгодные сервисы для сегмента e-com.

«Согласно опросу «RWB Исследования», проведенному среди наших продавцов, депозиты входят в топ-5 самых востребованных банковских продуктов. Запуск этого сервиса — важный шаг в создании комплексных финансовых решений WB Банка для бизнеса», — сказал он.

В WB Банке отметили, что срочный депозит можно оформить на 7 или 30 дней.

Также WB Банк предлагает депозит «Овернайт» сроком на 1 банковский день по ставке 14,3%.

По словам Горшкова, в будущем в WB Банке появятся выгодные депозиты для физических лиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами