WB Банк расширил линейку продуктов для бизнеса

WB Банк запустил депозиты для бизнеса с доходностью до 15,3% годовых

WB Банк запустил депозиты для юридических и индивидуальных предпринимателей с доходностью до 15,3% годовых, сообщил председатель правления «Вайлдберриз Банка» и глава финтеха РВБ Георгий Горшков в рамках форума «Финополис 2025».

Он отметил, что WB Банк стремится создать удобные и выгодные сервисы для сегмента e-com.

«Согласно опросу «RWB Исследования», проведенному среди наших продавцов, депозиты входят в топ-5 самых востребованных банковских продуктов. Запуск этого сервиса — важный шаг в создании комплексных финансовых решений WB Банка для бизнеса», — сказал он.

В WB Банке отметили, что срочный депозит можно оформить на 7 или 30 дней.

Также WB Банк предлагает депозит «Овернайт» сроком на 1 банковский день по ставке 14,3%.

По словам Горшкова, в будущем в WB Банке появятся выгодные депозиты для физических лиц.