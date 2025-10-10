На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали чаще летать бизнес-классом

«Авиасейлс»: бронирования россиянами полетов бизнес-классом выросли на 21% за год
true
true
true
close
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Осенью 2025 года доля бронирований россиянами перелетов бизнес-классом выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Чаще всего пассажиры выбирают бизнес-класс при полетах за границу: на международных направлениях доля таких билетов составляет 0,67%, тогда как на внутренних рейсах — 0,23%.

Среди зарубежных бронирований лидирует Китай — на него приходится 27% всех бронирований перелетов бизнес-классом за границу. В топ также вошли Турция (9%), Япония (8%), ОАЭ (6%) и Узбекистан (4% бронирований).

Чаще всего бизнес-классом летают из Москвы (42% всех осенних перелетов в этом сегменте). Далее следуют Санкт-Петербург (9%), Сочи (7%), Минеральные Воды (4%) и Махачкала (3% бронирований).

На перелеты в Москву приходится 33% всех бронирований бизнес-класса. Также повышенный комфорт предпочитают пассажиры, направляющиеся в Сочи (11%), Санкт-Петербург (8%), Минеральные Воды (4%) и Владивосток (3% бронирований).

Ранее россиянам назвали самые выгодные дни для покупки авиабилетов.

