На AI Journey впервые пройдет специальный очный трек для разработчиков в области ИИ

В программу международной конференции AI Journey впервые включили новый трек AIJ Deep Dive для разработчиков и дата-сайентистов в области генеративного ИИ, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, банк увидел растущую потребность широкой аудитории на площадку для живого общения и обмена опытом.

«AIJ Deep Dive – уникальный формат, созданный специально под такой запрос. Реальные кейсы, опыт из первых уст, обмен идеями и знаниями», — сказал он.

Трек AIJ Deep Dive пройдет параллельно с классической программой AI Journey.

Напомним, 10-я международная конференция AI Journey пройдет в Москве с 19 по 21 ноября 2025 года.