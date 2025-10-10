На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Завод автокомпонентов СКАД начал продажи на Wildberries

На Wildberries появился ассортимент автотоваров СКАД
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Крупнейший российский производитель литых колесных дисков СКАД, входящий в состав «Русала», запустил продажи своей продукции на Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что это первый случай, когда отечественное предприятие, специализирующееся на автотоварах, стало партнером маркетплейса. Теперь потребители по всей России могут приобрести сотни наименований товаров напрямую со склада производителя.

Производитель предлагает колесные диски под брендами SKAD, К&К, WheelsUP и iFree, подходящие для большинства автомобилей, представленных на российском рынке. Кроме того, компания предоставляет гарантию качества на всю продукцию, включая конструкцию колеса и стойкость лакокрасочного покрытия.

Руководитель категории «Авто» РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) Василий Гаврилюк отметил рост спроса на автотовары через онлайн-каналы.

«Поэтому уже и сами производители становятся нашими партнерами, предлагая свои товары клиентам маркетплейса. Благодаря СКАД ассортимент колесных дисков на витрине Wildberries заметно расширится», — отметил он.

Как уточнили в РВБ, на сегодняшний день в категории автотоваров на маркетплейсе зарегистрировано более 35 тыс. партнеров. При этом ассортимент запчастей, аксессуаров, автохимии и автоэлектроники за год вырос в полтора раза и достиг свыше 19 млн товаров. По итогам третьего квартала 2025 года продажи автозапчастей увеличились на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

