В Сбере рассказали о важности трансформации технологического ландшафта

Ключевым принципом стратегии Сбера до 2026 года станет человекоцентричный подход, ориентированный на потребности людей. Об этом на форуме «Финополис» рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект позволяет не только предугадывать потребности клиентов, но и проактивно их удовлетворять. По его мнению, это станет основой для гиперперсонализации услуг.

«С точки зрения формирования человекоцентричного, гиперперсонализированного подхода важно произвести эволюцию рекомендательных систем. Пока это классические модели, они учатся, не понимая сюжета, стиля. Они просто сопоставляют, кто и как смотрел или слушал, классифицируют сюжеты фильмов или стили музыки. Но в мир идут поколения гибридных новых LLM-моделей, которые будут понимать и осмысливать все это», — отметил он.

По мнению спикера, фундаментальным изменением станет переход к гиперперсонализации. Меньшов подчеркнул, что в будущем множество агентов смогут заботиться о человеке, выполнять его желания и предлагать максимально удобные продукты.

«Они будут говорить с ним на одном языке, с его сленгом, понимая все, что ему нравится. И искусственный интеллект нам дает возможность прийти к такому будущему. Но для этого нужно настоящее понимание человека», — добавил он.

По его словам, для достижения гиперперсонализации необходимы детальные данные. Спикер акцентировал внимание на важности трансформации технологического ландшафта, чтобы избежать ограничений в работе агентов.

«Мы долго работали над роботизацией и автоматизацией бизнес-процессов. Я уверен, в ближайшие годы все активно займутся автономизацией процессов — начнут передавать нереализованные этими двумя подходами функции агентам. То есть в ближайший год вряд ли можно ожидать какой-то радикальной трансформации сути и структуры бизнес-процессов банков», — подчеркнул Меньшов.