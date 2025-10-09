В Сбере рассказали о работе ИИ в Минфине

В финтех-индустрии формируется новый тренд — использование искусственного интеллекта для инвестиционного анализа и финансового планирования. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на полях форума «Финополис» в образовательном центре «Сириус».

«Помимо ускорения таких исследований, ИИ-агенты помогают в цифровизации банков и компаний, анализируют заявки и оптимизируют финансовые решения, делая их более удобными и адресными для клиентов», — отметил Ведяхин.

По его словам, технологии ИИ активно внедряются и в госсекторе. В частности, с прошлого года Минфин России совместно со Сбером применяет ИИ-помощника в бюджетном процессе. Система сопоставляет коды бюджетной классификации, отражающие статьи доходов и расходов, и связанные с ними результаты.

«Мультиагентная система позволяет снизить нагрузку на сотрудников министерства: по нашим данным, она закрывает примерно две трети всей рутинной работы», — подчеркнул топ-менеджер Сбера.