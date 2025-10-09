На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер перейдет к пилоту смарт-контрактов в 2026 году

Сбербанк реализует и тестирует уникальные инвестиционные инструменты, связанные с криптовалютами и технологиями децентрализованных финансов (DeFi). Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на полях форума инновационных финансовых технологий «Финополис».

По словам Ведяхина, Сбер видит перспективу в сближении традиционного банковского сектора и децентрализованных финансов.

«Мы предлагаем клиентам четыре уникальных вида инвестиционных инструментов и планируем расширять предложение новыми видами инструментов», — сообщил топ-менеджер Сбера.

В первую очередь речь идет об облигациях-трекерах на индексы Bitcoin и Ethereum с обращением на Московской бирже, а также облигациях с защитой капитала на эти же индексы.

Кроме того, отметил Ведяхин, Сбер предлагает цифровые финансовые активы (ЦФА) на корзину 50/50 по индексам Bitcoin и Ethereum и ЦФА на корзину из топ-5 инфраструктурных токенов (ETH, SOL, TRX, AVAX, BNB).

Александр Ведяхин добавил, что на платформе ЦФА Сбера также развивается направление токенизации активов реального мира с использованием технологий блокчейна.

«Мы активно изучаем область смарт-контрактов и рыночных оракулов, планируем перейти к активным пилотам в 2026 году, в том числе на финансовых рынках и рынках капитала», — поделился он.

