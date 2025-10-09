На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере назвали суммарный прирост ВВП от строительства ВСМ

Ведяхин: строительство ВСМ добавит до 10,5 трлн рублей к ВВП России
Александр Вильф/РИА Новости

На горизонте 20 лет строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «МоскваСанкт-Петербург» добавит к ВВП России до 10,5 трлн рублей, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках форума инновационных финансовых технологий «Финополис — 2025».

Он отметил, что слаженная работа участников и поддержка государственных органов власти позволит справиться с рисками и реализовать проект так, как это задумано.

«Его реализация позволит сократить время в пути и создаст дополнительные стимулы для роста экономики», — сказал Ведяхин.

По его словам, на данный момент происходит развертывание системы технологического аудита производителей компонентов поездов для выявления узких мест в производстве и обеспечения своевременного создания подвижного состава для проекта.

Ведяхин подчеркнул, что первый аудит уже проведен.

«Планируется выйти на темп до 10 аудитов в месяц», — заключил он.

