В Сбере прокомментировали решение о принудительной замене карт с истекшим сроком

Ограничительные меры по принудительной замене банковских карт с истекшим сроком нужно вводить крайне осторожно и исключительно при наличии объективных свидетельств реальной угрозы, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

Он отметил, что современные технологии защиты банковских карт обеспечивают высокий уровень надежности.

«Сложности возникают лишь в тех случаях, когда невозможно провести полноценную онлайн-авторизацию платежа, — такая ситуация характерна преимущественно для транспортного эквайринга, где используются офлайн-транзакции», — сказал он.

Малых добавил, что принудительная замена банковских карт может вызвать неудобства для держателей карт.

«Клиентам придется потратить дополнительное время и средства на получение новых карт и изменение реквизитов во многих используемых ими цифровых сервисах. Особенно эта мера негативно скажется на людях пожилого возраста и жителях отдаленных районов страны, которым сложнее оперативно заменить карту и обновить данные», — сказал он.

Напомним, ранее в рамках форума инновационных финансовых технологий «Финополис 2025» стало известно, что ЦБ может ограничить использование банковских карт с истекшим сроком действия.