Россияне рассказали о своем отношении к «черной пятнице»

82% респондентов готовы отказаться или уже перестали совершать покупки в «черную пятницу». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного МТС AdTech (есть у «Газеты.Ru»).

«Отказ от покупок на распродажах может быть связан с тем, что 87% россиян сталкивались с фальшивыми скидками в эти периоды: из них 45% часто видят повышение цены, а каждый третий (30%) иногда замечает, как продавец сначала завышает цену, а потом снижает ее до обычной. Всего 12% респондентов отметили, что редко встречаются с фальшивыми скидками, так как доверяют проверенным брендам», — отметила директор департамента продаж рекламных продуктов и технологий МТС AdTech Татьяна Ковалевская.

Чаще всего фальшивые скидки замечают респонденты из Северо-Западного (51%), Сибирского (46%) и Центрального (46%) федеральных округов.

Почти половина респондентов на распродажах покупают то, что понравилось, и есть необходимость в покупке. Спонтанно совершают покупки 39% россиян, и только каждый пятый составляет список покупок заранее, чтобы не купить ничего лишнего.

Покупать товары сразу, из личных средств, предпочитают 44% респондентов. 56% опрошенных не отказываются от идеи покупок в рассрочку или в кредит.

В 2025 «черная пятница» пройдет с 29 ноября по 1 декабря.

