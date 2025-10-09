На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали о своем отношении к «черной пятнице»

МТС AdTech: более 80% респондентов готовы отказаться от покупок в черную пятницу
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

82% респондентов готовы отказаться или уже перестали совершать покупки в «черную пятницу». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного МТС AdTech (есть у «Газеты.Ru»).

«Отказ от покупок на распродажах может быть связан с тем, что 87% россиян сталкивались с фальшивыми скидками в эти периоды: из них 45% часто видят повышение цены, а каждый третий (30%) иногда замечает, как продавец сначала завышает цену, а потом снижает ее до обычной. Всего 12% респондентов отметили, что редко встречаются с фальшивыми скидками, так как доверяют проверенным брендам», — отметила директор департамента продаж рекламных продуктов и технологий МТС AdTech Татьяна Ковалевская.

Чаще всего фальшивые скидки замечают респонденты из Северо-Западного (51%), Сибирского (46%) и Центрального (46%) федеральных округов.

Почти половина респондентов на распродажах покупают то, что понравилось, и есть необходимость в покупке. Спонтанно совершают покупки 39% россиян, и только каждый пятый составляет список покупок заранее, чтобы не купить ничего лишнего.

Покупать товары сразу, из личных средств, предпочитают 44% респондентов. 56% опрошенных не отказываются от идеи покупок в рассрочку или в кредит.

В 2025 «черная пятница» пройдет с 29 ноября по 1 декабря.

Ранее россиянам объяснили, как не стать жертвой фейковых онлайн-магазинов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами