Клиенты ВТБ смогут принимать оплату по ладони

ВТБ представил терминал для оплаты по рисунку вен ладони
Пресс-служба ВТБ

ВТБ совместно с Центром биометрических технологий представил терминал для аутентификации пользователя по рисунку вен ладони, сообщает пресс-служба банка.

Презентация нового устройства прошла на «Финополис-2025».

В ВТБ отметили, что в будущем с помощью нового терминала предприниматели смогут получать оплату от клиентов по ладони. Специальный ИК-датчик в экране-сканере будет считывать рисунок сосудов. Таким образом он сможет распознать покупателя и найти привязанный к аккаунту платежный инструмент.

Как отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, в некоторых странах уже используют технологию идентификации по ладони.

«Современные платежные решения все дальше уводят от необходимости постоянно иметь при себе не только наличные или карту, но и смартфон или другие устройства. Новый сценарий приема оплаты по ладони – еще один шаг в развитии рынка платежей и биоэквайринга, в повышении удобства и скорости обслуживания в самых разных сферах торговли и услуг», — сказала она.

В ВТБ добавили, что рисунок ладони является надежным идентификатором пользователя.

«Кровеносные сосуды поглощают ИК-излучение больше, чем окружающие их ткани, поэтому они выглядят более темными на полученном при помощи ИК-датчиков изображении. Это осложняет копирование данных при помощи фотографирования ладони пользователя или генерации изображения при помощи нейросетей, что повышает безопасность решения для пользователей», — рассказал заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

В ВТБ ожидают, что в будущем ладонь будет добавлена в список согласованных модальностей, которые можно будет зарегистрировать централизованно вместе с изображением лица или образцом голоса. Покупатель сможет самостоятельно выбрать способ аутентификации или идентификации при проведении платежа или проверке возраста.

