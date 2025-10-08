МТС запустила масштабную AI-трансформацию

МТС запустила собственную AI-трансформацию, которая приведет к удешевлению процессов и ускорит генерацию контента, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» президент Erion Ровшан Алиев.

Он добавил, что в МТС работают более 10 тыс. ИТ-специалистов, а 20% кода пишется с помощью ИИ. По его словам, за счет развития ИИ-ассистентов процент будет только расти.

Алиев отметил, что в России развивается цифровизация и «ИИзация», ускоряя облачный бизнес.

«Инвестиции МТС в него составляют 10 млрд руб. каждый год. В конце октября МТС Web Services запустит большую облачную платформу - MWS Cloud Platform, в которой мы видим большой потенциал», — сказал он.

Также Алиев назвал MWS одним из самых перспективных направлений группы.

«ИИ подошел к той стадии, когда его из крайне теоретических рассуждений можно и нужно приземлять на крайне практические бизнес-задачи, а это, в свою очередь, дополнительно драйвит «клаудизацию», — сказал он.

Президент Erion добавил, что для развития облачного бизнеса компания инвестирует в строительство ЦОДов.

«В конце сентября был открыт новый модуль в ЦОД GreenBush на 600 стоек, а в 2026 году планируется реализовать проект специального ЦОД для ИИ с высоконагруженными серверными стойками», — сказал он.