МТС представил сервис для текстовых ответов на звонки

Новый сервис МТС поможет отвечать на вызовы в неудобных ситуациях
Shutterstock

МТС запустил новый сервис «Звонок в чат», который позволяет абонентам общаться в текстовом формате, если ответить на голосовой вызов невозможно. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сервис автоматически переводит входящий звонок в текстовый диалог, а письменные ответы пользователя озвучиваются собеседнику с помощью голосового помощника. Это решение призвано помочь в ситуациях, когда важно поддерживать связь, но говорить по телефону неудобно, например, во время деловых встреч или в транспорте.

Как отметил вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов, технологии оператора на базе искусственного интеллекта МТС VoiceTech разработаны для комфортного общения голосом. По его словам, каждая из них решает свою задачу и проблему пользователей.

«По данным нашего исследования, 45% абонентов сталкиваются с необходимостью ответить на срочный звонок в неподходящий момент несколько раз в неделю. «Звонок в чат» предлагает им современную и комфортную альтернативу, позволяя всегда оставаться на связи, даже когда нет возможности говорить», — отметил он.

Отмечается, что сервис после отклонения входящего вызова отправляется пользователю уведомление от приложения «Мой МТС» с предложением перейти в текстовый чат.

Голосовой помощник соединяет собеседников и предоставляет варианты ответов, которые адаптируются к контексту беседы. Пользователю нужно выбрать подходящую реплику, которая будет немедленно озвучена собеседнику, или написать свой ответ самостоятельно.

Сервис доступен в рамках услуги «МТС Секретарь». История звонков, включая текстовые расшифровки и аудиозаписи, сохраняется в разделе «Звонки» приложения «Мой МТС» для последующего просмотра и прослушивания.

