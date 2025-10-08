На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России ожидают резкий спрос на препараты для похудения

Экономист Циканова: покупки россиянами препаратов для похудения удвоятся за год
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Покупки россиянами препаратов для похудения во второй половине 2025 года вырастут на 200% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Такой прогноз «Газете.Ru» дала преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.

«По итогам 2025 года рост рынка препаратов для похудения может составить от 200% год к году. По итогам года объем рынка препаратов для похудения может превысить 15–20 млрд рублей, если не будет жестких ограничений или санкций на импорт действующих веществ. В структуре спроса доля рецептурных препаратов может вырасти, если сохранится доступность и снизится цена дженериков. Рынок БАДов и «быстрых чаев для похудения» сохраняется, но может потерять долю из-за роста популярности рецептурных средств», — отметила Циканова.

По ее словам, летом и осенью традиционно наблюдается пик интереса россиян к снижению веса, и это обычно подогревает спрос на БАДы, «жиросжигатели» и рецептурные препараты. Экономист добавила, что в России растет популярность ЗОЖ, фитнеса и body positive одновременно. С одной стороны, растет спрос на быстрые решения («таблетка вместо диеты»), с другой — растет информированность, подчеркнула эксперт. По ее мнению, если на рынке будут оставаться относительно доступные импортные или отечественные препараты для похудения (а их доля растет), продажи сохранятся на высоком уровне. Распространение препаратов также будет идти через неофициальные каналы в мессенджерах, где реклама гораздо агрессивнее, заключила экономист.

Ранее ученые подтвердили, что «Оземпик» повышает риск потери волос.

