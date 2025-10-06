На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Банки продают страховку с наценкой в 18 раз

«Известия»: банки навязывают страховки с 18-кратной наценкой
true
true
close
Global Look Press

Крупные российские банки продают заемщикам программы страхования жизни и здоровья с наценкой до 18 раз от их реальной стоимости. Об этом свидетельствуют материалы Службы финансового уполномоченного, с которыми ознакомились «Известия».

«В январе–июне 2025 года количество жалоб на банки выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1,4 тыс. обращений», — сказала финансовый уполномоченный Светлана Максимова.

В материалах приводятся конкретные примеры: в одном из банков клиент заплатил за программу страхования 490 тыс. рублей, тогда как фактическая стоимость полиса составила лишь 43,6 тыс. рублей. В другом случае разница составила 905 тыс. рублей против 60,4 тыс.

Среди неприемлемых практик также отмечено навязывание допуслуг, таких как программы техподдержки для автомобилистов или «услуги по управлению процентной ставкой», стоимость которых может достигать 360 тыс. рублей. При этом банки зачастую отказывают в возврате средств, ссылаясь на то, что не являются стороной сделки по допуслуге.

Рост жалоб связан в том числе с увеличением числа споров из-за мошеннических действий в отношении клиентов. При этом с 1 сентября 2025 года вступил в силу прямой запрет на навязывание допуслуг без отдельного согласия клиента. Заемщики имеют право отказаться от таких опций и потребовать возврата денег в течение трех рабочих дней.

Эксперты отмечают, что высокая стоимость страховки при ее низкой фактической цене — типичная практика. Для защиты прав потребителям рекомендуют сначала направлять претензию продавцу услуги и банку, а в случае отказа — обращаться к финансовому уполномоченному или в Банк России.

Ранее стало известно, каких продуктов коснется шринкфляция в 2026 году.

