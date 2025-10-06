На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян жалуются в трудовую инспекцию

Экономист Байгузина: в трудовую инспекцию жалуется каждый четырнадцатый работник
Россияне имеют право потребовать от работодателя официального разъяснения причин отсутствия индексации зарплаты. Если ответа не последует, можно обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда. Однако так делает лишь каждый четырнадцатый официально трудоустроенный работник, сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Института международных экономических связей Люза Байгузина.

«Инспекция проведет проверку предприятия и вынесет предписание о необходимости устранения нарушений трудового законодательства. Однако далеко не все сотрудники решаются пойти на такие меры. По данным экспертов, около 7% официально трудоустроенных россиян готовы бороться за свои права и добиваться законных компенсаций. Остальные предпочитают избегать конфликтов с начальством, опасаясь возможных негативных последствий для своей карьеры и отношений внутри коллектива», — отметила экономист.

По ее словам, причина такого поведения кроется в рисках, связанных с подачей иска против работодателя. Несмотря на правовую поддержку государства, существует вероятность того, что компания начнет мстить сотруднику, уменьшив премии или лишив бонусов, подчеркнула Байгузина. Она добавила, что некоторые руководители склонны относиться негативно к сотрудникам, проявляющим излишнюю активность в отстаивании своих интересов, считая их проблемными работниками.

Тем не менее преимущества защиты своих трудовых прав очевидны, уверена экономист. По ее словам, во-первых, работник получает законные выплаты, компенсирующие упущенные доходы вследствие инфляции. Во-вторых, повышается общая культура взаимоотношений между сотрудниками и руководством, стимулируя последних соблюдать законодательство и улучшать условия труда, констатировала Байгузина.

Работники вправе добиваться компенсации у работодателя, если тот не индексирует оклады. Об этом 29 сентября заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, алгоритм действий такой: сначала обратиться в компанию с письменным требованием пересмотреть зарплату, при отказе — пожаловаться в Государственную инспекцию труда, после чего при необходимости подать иск в суд. Депутат подчеркнул, что по закону работодатель обязан учитывать рост стоимости жизни и пересматривать уровень оплаты труда.

Ранее в «Гарда Капитал» предсказали рост зарплат в России в 2026 году.

