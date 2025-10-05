Юрист разъяснил, кто пострадает от новых правил по взысканию налогов

Новые правила взыскания долгов почти не затронут большую часть россиян. Об этом сообщил член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, изменения фактически распространяют уже действующую систему, которая ранее применялась к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Айрапетов пояснил, что нововведение предусматривает поэтапный механизм взыскания задолженности. Сначала налоговая направляет гражданину требование об уплате налога, после чего у него есть 30 дней на подачу возражения или оспаривание начисления. Если в указанный срок ответа не поступает, начинается стандартная судебная процедура взыскания, при необходимости с участием службы судебных приставов.

Юрист отметил, что ключевой совет для налогоплательщиков — контролировать начисления через личный кабинет на сайте налоговой службы или следить за почтовыми уведомлениями.

Айрапетов подчеркнул, что нововведения практически не повлияют на жизнь добросовестного налогоплательщика, так как большинство граждан не являются налоговыми агентами, а налоги за них удерживает работодатель. Что касается имущественных налогов на землю, дома и квартиры, они и ранее начислялись и уплачивались без судебных процедур.

Он добавил, что новая система упростит взаимодействие налоговых органов с гражданами и позволит избежать лишних судебных разбирательств: при наличии возражений спор можно будет решить в суде, не дожидаясь принудительного взыскания.

Ранее россиянам напомнили о последствиях неуплаты налогов к 1 декабря.