Филиал Citibank сократит свою деятельность в России

Американский Citibank с 1 августа 2024 года прекратит конвертацию российских расписок — это касается пяти российских эмитентов: «Лукойла», En+ Group, «Татнефти», «Ростелекома» и «Фосагро». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Информацию, по данным газеты, подтверждает один из сотрудников крупного российского брокера.

«В результате санкций Citibank не сможет обрабатывать запросы на отмену в отношении российских программ депозитарных расписок начиная с 1 августа 2024 г. и после этой даты», — указано в письме банка.

Проблемы с конвертацией российских расписок возникли после того, как 12 июня США ввели санкции против Мосбиржи. Citibank рекомендовал эмитентам и другим инвесторам как можно быстрее инициировать процесс аннулирования своих расписок.

Citibank оставил за собой право приостановить конвертацию расписок до 1 августа в случае непредвиденных обстоятельств, таких как новые санкции или проблемы со сверкой данных. Также банк-депозитарий заявил, что не сможет помогать в открытии счетов в России для получения конвертированных акций.

Ранее ЕС разрешил возобновить конвертацию российских депозитарных расписок.