На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве впервые вручили премию Startup Summit Awards

Сбер и Москва поддержали технологических предпринимателей
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

В Москве 2 октября прошла церемония награждения технологической премии Startup Summit Awards. Мероприятие прошло в рамках международной конференции Moscow Startup Summit, сообщает пресс-служба Сбера.

Премия учреждена правительством Москвы и Сбером и проводится впервые. Ее цель — отметить лучшие практики инновационного развития и вдохновить крупные компании и инвесторов поддерживать новые технологические проекты.

«Наша общая цель с правительством Москвы — вдохновить крупные компании и инвесторов поддерживать технологических предпринимателей. Чтобы они не только росли сами, но и раскрывали экономический потенциал регионов, создавали рабочие места, новые продукты и сервисы для людей. Пусть эта премия станет для них новым стартом к еще более впечатляющим результатам», — отметил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Конкурс включал 17 номинаций в пяти категориях: стартапы, инвесторы, корпорации, регионы и вузы, а также популяризаторы технологического предпринимательства в медиа. Особое внимание Ведяхин обратил на номинацию «Лучшее решение с искусственным интеллектом», где победителя выбирали с помощью GigaChat.

«Это символично: технологии помогают нам развивать рынок и становятся его полноценными участниками», — добавил он.

На премию поступило более 1700 заявок из 79 регионов России. Победители в категории «Стартапы» получили гранты от Московского венчурного фонда на развитие деятельности в размере 1 млн рублей, а также гранты до 3 млн рублей на использование облачных мощностей от Cloud.ru. Лауреаты в категориях «Инвесторы» и «Медиа» получили сертификаты на отдых на всесезонном курорте Сбера «Манжерок».

СберУниверситет выступил партнером премии и вручил сертификаты номиналом 1 млн рублей на обучение по образовательным программам для корпораций, регионов и вузов.

«Мы наблюдаем, как передовые технологии и нестандартные решения преобразуются в коммерчески выгодные предприятия и университетские стартап-студии становятся важным игроком на этом рынке – они оказывают поддержку начинающим предпринимателям, помогают выстраивать диалог с промышленными партнерами и заказчиками», — отметила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

По ее словам, до конца года в России будет создано 27 таких студий, а к 2030 году планируется сформировать сеть из 50 студий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами