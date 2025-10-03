В Москве впервые вручили премию Startup Summit Awards

В Москве 2 октября прошла церемония награждения технологической премии Startup Summit Awards. Мероприятие прошло в рамках международной конференции Moscow Startup Summit, сообщает пресс-служба Сбера.

Премия учреждена правительством Москвы и Сбером и проводится впервые. Ее цель — отметить лучшие практики инновационного развития и вдохновить крупные компании и инвесторов поддерживать новые технологические проекты.

«Наша общая цель с правительством Москвы — вдохновить крупные компании и инвесторов поддерживать технологических предпринимателей. Чтобы они не только росли сами, но и раскрывали экономический потенциал регионов, создавали рабочие места, новые продукты и сервисы для людей. Пусть эта премия станет для них новым стартом к еще более впечатляющим результатам», — отметил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Конкурс включал 17 номинаций в пяти категориях: стартапы, инвесторы, корпорации, регионы и вузы, а также популяризаторы технологического предпринимательства в медиа. Особое внимание Ведяхин обратил на номинацию «Лучшее решение с искусственным интеллектом», где победителя выбирали с помощью GigaChat.

«Это символично: технологии помогают нам развивать рынок и становятся его полноценными участниками», — добавил он.

На премию поступило более 1700 заявок из 79 регионов России. Победители в категории «Стартапы» получили гранты от Московского венчурного фонда на развитие деятельности в размере 1 млн рублей, а также гранты до 3 млн рублей на использование облачных мощностей от Cloud.ru. Лауреаты в категориях «Инвесторы» и «Медиа» получили сертификаты на отдых на всесезонном курорте Сбера «Манжерок».

СберУниверситет выступил партнером премии и вручил сертификаты номиналом 1 млн рублей на обучение по образовательным программам для корпораций, регионов и вузов.

«Мы наблюдаем, как передовые технологии и нестандартные решения преобразуются в коммерчески выгодные предприятия и университетские стартап-студии становятся важным игроком на этом рынке – они оказывают поддержку начинающим предпринимателям, помогают выстраивать диалог с промышленными партнерами и заказчиками», — отметила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

По ее словам, до конца года в России будет создано 27 таких студий, а к 2030 году планируется сформировать сеть из 50 студий.