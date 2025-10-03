На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Альфа-Банк стал лидером в двух номинациях на форуме «Цифровые финансы»

Платформу А-Токен и объем размещений на ней отметили на форуме «Цифровые финансы»
Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк получил две награды на третьем форуме «Цифровые финансы». Банк стал победителем в номинациях «Платформа года» и «Лидер по объему размещений», сообщается на сайте организации.

Отмечается, что на мероприятии профессиональное сообщество отметило достижения банка в развитии инфраструктуры цифровых финансовых активов (ЦФА). Также платформа А-Токен была признана ключевым инструментом для инвесторов.

«Эта награда важна для нас как подтверждение того, что рынок ценит наш вклад в развитие цифровых инструментов», — заявил на форуме директор по инновациям Альфа-Банка Денис Додон.

По его словам, за несколько лет рынок ЦФА прошел путь от первых пилотных проектов до полноценной инвестиционной системы.

«Для нас важно не только создавать технологии, но и формировать правила игры, чтобы цифровые финансы становились частью привычной инвестиционной культуры», — добавил он.

Напомним, А-Токен стала первой в России платформой ЦФА, доступной широкому кругу инвесторов. На платформе размещено более 1400 цифровых финансовых активов на общую сумму 630 млрд рублей. Это составляет более половины совокупного объема таких инструментов в стране.

