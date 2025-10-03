На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Клиенты Genotek сообщили о серьезных задержках с выдачей генетических тестов

Клиенты Genotek ждут генетические тесты по полгода вместо обещанных 80 дней
Максим Захаров/РИА Новости

Клиенты компании Genotek сообщили о многомесячных задержках с выдачей результатов генетических тестов. Вместо обещанных 80 рабочих дней ожидание нередко растягивается на полгода и дольше. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По условиям компании, после сдачи биоматериала образец должен пройти контроль качества, занимающий обычно 10–20 дней, а затем в течение 80 рабочих дней клиенты получают результат. Однако на практике спустя 16 недель пользователи получают уведомления о том, что лаборатория столкнулась с «сильной нагрузкой» и сроки увеличены.

«Поддержка лишь извиняется и обещает, что скоро все будет готово. Но результата нет. Лаборатория перегружена, при этом компания продолжает активно продавать тесты и запускать рекламу. Отдельные пользователи сообщили, что спустя несколько месяцев ожидания им приходило уведомление: образец слюны не прошел контроль качества, требуется повторная сдача биоматериала и новый цикл ожидания», — говорится в посте.

В соцсетях Genotek накопилось большое количество негативных комментариев. Пользователи отмечают, что сроки выполнения компания официально не меняет, а связаться с поддержкой становится все сложнее: ответ в чате приходится ждать несколько часов, а дозвониться на горячую линию практически невозможно.

Ранее сообщалось, что в России создают тест-системы для подбора лекарств по генетическим данным.

