На Moscow Startup Summit обсудили роль ИИ в создании контента

В Сбере рассказали о влиянии ИИ на подходы в креативных индустриях
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект переизобретает способы производства контента, создания и редактирования смыслов, а также целые индустрии и профессиональные компетенции. Об этом заявил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин на на саммите по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit.

В рамках сессии «Будущее креативных индустрий: экономика, смыслы, AI» он обсудил с участниками роль ИИ в развитии креативных отраслей. По словам Крейнина, технологии позволяют значительно оптимизировать рабочие процессы.

«В современных условиях для выполнения задач, ранее требовавших, например, 15 человек в дизайн-отделе, теперь достаточно трех квалифицированных сотрудников — в тандеме с ИИ они способны решать задачи гораздо быстрее и разнообразнее. Много старапов появляются сейчас в сфере агентизации креативных функций», — сказал он.

При этом Крейнин подчеркнул, что массовое использование ИИ создает огромный поток контента, не всегда полезного или релевантного для человека.

«Поэтому вместе с развитием GenAI растет запрос на качественные системы фильтрации, персонализации, рекомендаций под интересны и предпочтения конкретных людей. В этой сфере я также вижу большую перспективу для новых технологий и стартапов», — добавил Крейнин.

Среди возможностей использования ИИ в креативной индустрии спикер выделил создание сервисов и продуктов, которые могут доводить прототипы до индустриального уровня для дальнейшей монетизации.

Крейнин также напомнил, что Сбер предоставляет специалистам инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как GigaChat, Kandinsky и SymFormer (для генерации аудио). Эти решения активно применяются креаторами для автоматизации рутинных задач, создания обложек для релизов и генерации текстов. По его словам, статистика использования сервисов Сбера демонстрирует высокий уровень востребованности таких инструментов среди профессионалов креативных индустрий.

