В Сбере рассказали об активном использовании финалистами Sber500 генеративного ИИ

Ведяхин: почти 70% финалистов Sber500 применяют GenAI
Почти 70% финалистов акселератора Sber500 — проекты с применением генеративного искусственного интеллекта, 48% относятся к категории DeepTech. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на международной конференции Moscow Startup Summit.

Уточняется, что для участия в программе в 2024 году было подано 1900 заявок из 42 стран, при этом 30% пришли из-за рубежа. В топ-5 по количеству заявок вошли Россия, Индия, ОАЭ, Бразилия и Казахстан.

По словам Ведяхина, шесть из 25 финалистов — стартапы из Индии, Алжира, ОАЭ, Южной Кореи и Пакистана. Кроме того, в двух командах сооснователи — из Дании и Ирана.

После отбора 150 команд прошли буткемп — двухнедельный онлайн-интенсив, на котором предприниматели пересматривали бизнес-модель, стратегию и командные процессы. По итогам следующего этапа определили 25 финалистов, получивших доступ к семинедельной программе с участием международных менторов и экспертов из 17 стран, а также к возможностям масштабирования через более чем 40 российских корпораций, подразделения Сбера, бизнес-ангелов и венчурные фонды.

Сообщается, что в 2024 году в акселераторе впервые был запущен отдельный трек для стартапов и индивидуальных участников, готовых внедрять нейросетевую модель GigaChat. По словам организаторов, это первая в России программа, ориентированная на массовое применение ИИ в технологическом бизнесе.

