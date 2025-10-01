На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Moscow Startup Summit запустили приложение для деловых контактов

Участники Moscow Startup Summit смогут находить партнеров через приложение
true
true
true
close
Shutterstock

На Moscow Startup Summit запущено специальное приложение, предоставляющее доступ ко всей базе гостей мероприятия. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, приложение создано для установления связей между предпринимателями, инвесторами и представителями корпораций. Участники могут использовать сервис для отправки запросов на встречи с любым гостем конференции — будь то предприниматель, инвестор или топ-менеджер крупной компании.

«Участники могут воспользоваться приложением с доступом ко всей базе гостей: через него можно направить запрос на встречу любому предпринимателю, инвестору или топ-менеджеру корпорации. Подтверждение остается за адресатом, но это реальный инструмент для того, чтобы завести важные контакты и договориться о реальном сотрудничестве», — сказал Ведяхин.

Он подчеркнул, что опыт крупнейших международных конференций показывает: именно такие форматы общения приносят наибольшую пользу. По его словам, из короткого разговора может вырасти сделка или совместный проект.

Напомним, международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit проходит 1–2 октября в СберСити. Организаторами выступают правительство Москвы и Сбер. Мероприятие объединяет инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России, стран БРИКС и ШОС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами