На Moscow Startup Summit запустили приложение для деловых контактов

На Moscow Startup Summit запущено специальное приложение, предоставляющее доступ ко всей базе гостей мероприятия. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, приложение создано для установления связей между предпринимателями, инвесторами и представителями корпораций. Участники могут использовать сервис для отправки запросов на встречи с любым гостем конференции — будь то предприниматель, инвестор или топ-менеджер крупной компании.

«Участники могут воспользоваться приложением с доступом ко всей базе гостей: через него можно направить запрос на встречу любому предпринимателю, инвестору или топ-менеджеру корпорации. Подтверждение остается за адресатом, но это реальный инструмент для того, чтобы завести важные контакты и договориться о реальном сотрудничестве», — сказал Ведяхин.

Он подчеркнул, что опыт крупнейших международных конференций показывает: именно такие форматы общения приносят наибольшую пользу. По его словам, из короткого разговора может вырасти сделка или совместный проект.

Напомним, международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit проходит 1–2 октября в СберСити. Организаторами выступают правительство Москвы и Сбер. Мероприятие объединяет инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России, стран БРИКС и ШОС.