Платформа А7 получила высокий кредитный рейтинг AА(RU) со стабильным прогнозом

АКРА присвоило платежной платформе А7 кредитный рейтинг AA(RU)
true
true
true
close
Пресс-служба Компании А7

Платформа трансграничных платежей А7, созданная банком ПСБ, впервые получила кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Оценку присвоило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), которое учитывает требования российского законодательства и международные стандарты.

Отмечается, что рейтинг AA(RU) отражает способность компании своевременно выполнять долговые обязательства, а также ее финансовую надежность и устойчивость на рынке. Это подтверждение высокой кредитоспособности организации.

«Присвоение кредитного рейтинга AA(RU) стало важным этапом для А7. Это признание наших усилий по созданию качественной инфраструктуры для российского бизнеса в условиях глобальных экономических изменений, подтверждение способности отвечать требованиям современного рынка и гарантия нашей надежности перед партнерами и клиентами», — заявил гендиректор А7 Илан Шор.

Напомним, платформа А7 была основана в октябре 2024 года для обеспечения быстрых и безопасных международных платежей независимо от внешних ограничений. Сегодня через систему проходит около 12% всех внешнеторговых операций российского бизнеса. Ежедневно платформа обрабатывает более 1500 транзакций, а число участников внешнеэкономической деятельности, использующих А7, превышает 10 тыс.

Недавно компания запустила финансово-расчетный центр во Владивостоке для сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и открыла региональный офис в Санкт-Петербурге.

В компании подчеркнули, что А7 расширяет сеть высокотехнологичных офисов «А7 финансы», где доступны все продукты компании — от обмена валюты и покупки векселей до сложных решений в сфере внешнеэкономической деятельности. Так, в сентябре платформа открыла свои первые офисы в Африке: в Хараре и Лагосе. Кроме того, в ближайшее время запланировано начало работы в странах Латинской Америки.

