Стало известно, сколько зарплат нужно на первый взнос по ипотеке в 2026 году

Аналитик Попов: москвичу нужно 11 зарплат на первый взнос по ипотеке в 2026 году

Жителям Москвы понадобится 11 зарплат, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке в 2026 году, а жителям Санкт-Петербурга — 15, оценил для «Газеты.Ru» руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

По его словам, есть два сценария динамики этого показателя.

«Первый сценарий — если ключевая ставка останется на высоких (близких к заградительным) значениях и банки оставят свои жесткие требования по минимальному первому взносу на уровне 20%. Тогда и средние (14 зарплат) и «столичные» (20 зарплат) показатели или останутся почти без изменений, или вырастут на 1 процентный пункт (темпы роста зарплат в последние месяцы замедляются, а цены на вторичке, напротив, чуть ускорились). Второй сценарий — если ключевая ставка уйдет вниз (в диапазон 12–14%), то, скорее всего, появятся предложения по кредитам с меньшим первым взносом (15%). Это автоматически снизит число зарплат на накопление первоначального взноса на 25% (то есть нужно будет не 14, а 11 зарплат в Москве в среднем и 15, а не 20 в Петербурге)», — отметил Попов.

Он сказал, что более вероятен именно второй сценарий.

20 зарплат нужно в Москве и Петербурге, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке на однушку — 2,9 млн и 1,9 млн рублей соответственно, сообщили газете «Коммерсантъ» в «ЦИАН.Аналитике» 29 сентября. Быстрее всего на взнос можно накопить в промышленных городах. К примеру, в Новокузнецке первый взнос составит около 751 тыс. рублей — это девять зарплат. В среднем по России нужно 14 зарплат.

