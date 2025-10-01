Стало известно, сколько квартир можно купить на переплату по ипотеке

Россияне смогут купить четыре квартиры в Москве и семь в Казани на переплату по ипотеке, взятой во второй половине 2025 года, оценила для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, инвестор, педагог Института международных экономических связей Ирина Ахмадуллина.

«Сейчас средневзвешенная ипотечная ставка на вторичном рынке составляет 21,24%, на первичном рынке на 0,05 п.п. выше. Если человек намерен купить квартиру в Москве, где средняя стоимость квартиры 11,8 млн рублей, на 25 лет при ипотечной ставке в 21,24% и минимальным первоначальным взносом в 10%, то ежемесячный платеж составит 188 952,18 рубля, или 1,6% стоимости квартиры. Всего величина переплаты составит 46 065 675,05 рубля, или 390% стоимости квартиры. В ценах 2025 года на величину переплаты можно купить четыре квартиры в Москве или семь квартир в Казани. Средняя стоимость квартиры в Казани 6,3 млн рублей», — отметила Ахмадуллина.

По ее словам, в то же время стоимость квадратных метров не корректируется ни на вторичном, ни на первичном рынке, несмотря на период высоких ключевых ставок. Если человек хочет самостоятельно накопить на квартиру в Москве, при средней зарплате в 161 тыс. рублей по данным Мосстата, ему понадобится 73 месячных зарплаты.

Ранее россиянам рассказали, когда возможен «пузырь» на рынке недвижимости.