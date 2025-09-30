На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ExxonMobil назвала Мозамбику условие для строительства завода СПГ

FT: ExxonMobil требует от Мозамбика гарантии безопасности для завода СПГ
Jacques Brinon/AP

Американская нефтегазовая компания ExxonMobil требует от президента Мозамбика Даниэля Шапу предоставить гарантии безопасности для строительства завода по переработке сжиженного природного газа (СПГ) стоимостью $30 млн в опасном регионе. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Реализация проекта предполагает, что газ будут перекачивать с месторождений на побережье Мозамбика на завод СПГ, чья мощность будет достигать 18 млн тонн в год. При этом окончательное решение по проекту инвесторы примут в 2026 году.

Кроме того, стороны обсуждают восстановление работы завода Mozambique LNG, компании TotalEnergies, который был фактически закрыт в 2021 году из-за нападения террористов на город Пальма. Его стоимость оценивается в $20 млрд, а мощность может превышать 13 млн тонн в год.

По мнению специалистов TotalEnergies, ситуация с безопасностью в районе Пальмы улучшилась, поэтому компания хочет возобновить работу завода.

Ранее глава ExxonMobil Даррен Вудс оценил возможность возвращения компании в Россию.

