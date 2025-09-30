ExxonMobil назвала Мозамбику условие для строительства завода СПГ

Американская нефтегазовая компания ExxonMobil требует от президента Мозамбика Даниэля Шапу предоставить гарантии безопасности для строительства завода по переработке сжиженного природного газа (СПГ) стоимостью $30 млн в опасном регионе. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Реализация проекта предполагает, что газ будут перекачивать с месторождений на побережье Мозамбика на завод СПГ, чья мощность будет достигать 18 млн тонн в год. При этом окончательное решение по проекту инвесторы примут в 2026 году.

Кроме того, стороны обсуждают восстановление работы завода Mozambique LNG, компании TotalEnergies, который был фактически закрыт в 2021 году из-за нападения террористов на город Пальма. Его стоимость оценивается в $20 млрд, а мощность может превышать 13 млн тонн в год.

По мнению специалистов TotalEnergies, ситуация с безопасностью в районе Пальмы улучшилась, поэтому компания хочет возобновить работу завода.

Ранее глава ExxonMobil Даррен Вудс оценил возможность возвращения компании в Россию.