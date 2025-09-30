На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер открыл коворкинг в Президентской академии

В Президентской академии открылся коворкинг Сбера «Гига Клуб»
true
true
true
close
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

В Президентской академии состоялось открытие флагманского коворкинга Сбера «Гига Клуб», который включает переговорные, капсулы тишины, фуд-корт и профессиональную студию для записи подкастов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что проект был реализован с учетом пожеланий сотрудников и студентов Академии, которые выбрали этот формат в ходе голосования.

Новое пространство предназначено для учебы, исследовательской работы и проведения мероприятий. Благодаря сочетанию технологий генеративного искусственного интеллекта и сервисов Сбера, студенты смогут решать сложные учебные задачи — от постановки целей до составления списка литературы с аннотациями.

«Гига Клуб» также является событийным пространством — трансформируемый лекторий адаптируется под разные форматы событий. Здесь уже прошли лекции, квизы и комьюнити-активности для студентов. В рамках открытия Сбер организовал студенческий фестиваль, где участники познакомились с программой стажировок, протестировали нейросеть GigaChat, узнали о решениях в сфере искусственного интеллекта и риск-менеджмента, а также получили карьерные консультации от экспертов.

Открытие коворкинга в Президентской академии стало частью масштабного проекта Сбера с ведущими вузами страны. Осенью 2025 года брендированные пространства появились в НИУ ВШЭ и ДВФУ. Следующим на очереди станет ИТМО.

«Наши пространства в университетах — высокотехнологичные, комфортные, динамичные. Здесь приятно и эффективно работать. Сегодня мы официально запустили наш самый большой коворкинг вместе с Президентской академией — думаю, студентам здесь понравится. Новое пространство вмещает 160 человек», — отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров назвал открытие коворкинга логичным продолжением сотрудничества сторон.

«Это современное пространство для учебы, исследований и совместной работы студентов и сотрудников. Уверен, он быстро станет одной из самых популярных локаций академии», — добавил он.

В рамках сотрудничества в сентябре стартовала совместная магистерская программа «Цифровая трансформация в публичном управлении», где эксперты банка ведут ключевые дисциплины и участвуют в проектной деятельности студентов.

