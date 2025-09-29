В России допустили снижение ключевой ставки в октябре

ЦБ на заседании 24 октября снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 16%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

По ее словам, снижение ключевой ставки ЦБ на 1 п.п. до 17% в сентябре стало закономерным шагом: экономика охлаждается быстрее прогнозов, инфляционные риски отступают, а августовская дефляция подтвердила необходимость перехода к более мягкой политике. Кузнецова уверена, что ЦБ завершает жесткий цикл и открывает окно для удешевления кредитов.

«Следующий шаг — снижение до 16% уже в октябре. Однако на траекторию смягчения накладывают отпечаток новые фискальные решения. Принятый бюджет предусматривает рост нагрузки на потребительский сектор и малый бизнес. С 2026 года ставка НДС может быть повышена с 20% до 22%, что даст краткосрочный проинфляционный эффект на 0,7–1 п.п. в первом полугодии 2026 года. Снижается лимит для упрощенной системы налогообложения без НДС до 10 млн рублей, что фактически ужесточает условия для микропредприятий. Страховые взносы унифицируются по ряду сфер до 30% от базы», — отметила инвестсоветник.

Она подчеркнула, что монетарная политика ЦБ и фискальная политика правительства начинают двигаться в разных направлениях: регулятор смягчает условия, а бюджетная политика их ужесточает. Такая тенденция создает риски замедления смягчения уже в 2026 году, добавила советник.

Кузнецова сказала, что для вкладчиков сейчас оптимальный момент: банки еще держат высокие ставки (14–16%), но к концу года депозиты уйдут в диапазон 13-14%. Выгоднее всего вклады на три-шесть месяцев. Кредиты и ипотека станут доступнее в первом квартале 2026 года, когда ключевая ставка приблизится к 15%, предположила советник. Она добавила, что зарубежные валюты осенью могут подорожать еще на 1–2 рубля. Покупка валюты уместна скорее как элемент диверсификации, а не ставка на резкое ослабление рубля, заключила советник.

Ранее в России спрогнозировали снижение ключевой ставки до 15% до конца года.