Главы «Росатома» и МАГАТЭ выступают на атомном форуме в Москве. Прямая трансляция

Международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя») продолжается в Москве. В рамках пленарной сессии «Все начинается с атома» участники обсудят, какие достижения атомной промышленности вносят вклад в энергетическую независимость и технологический суверенитет государств, какие новейшие разработки и подходы делают атомную энергию еще более безопасной и эффективной, какую роль атомные технологии могут сыграть при формировании нового технологического уклада и как воплотить мечту о новой атомной эре человечества.

В сессии участвуют глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Кроме того, там выступят министр энергетики РФ Сергей Цивилев и его коллега из Белоруссии Денис Мороз, министр электроэнергетики и возобновляемой энергии Мохаммед Эсмат из Египта, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA) Сама Бильбао-и-Леон, генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Ернат Бердигулов и директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.