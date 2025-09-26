Россияне рассказали, готовы ли пересесть в беспилотные автомобили

Почти 50% опрошенных россиян не готовы пересесть в беспилотные автомобили

Почти половина опрошенных россиян (45%) не готовы пользоваться беспилотным транспортом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками группы Russian Field и II Международного симпозиума «Создавая будущее» (есть у «Газеты.Ru»).

Наименьший энтузиазм беспилотный транспорт вызывает у людей старше 60 лет.

Половина участников опроса готова пользоваться беспилотным транспортом — 51%. Чаще о своей готовности сесть в беспилотный автомобиль или автобус заявляли мужчины (57%), молодежь до 30 лет (63%), люди с высшим образованием (57%) и обеспеченные (58%).

4% затруднились ответить на вопрос, готовы ли они пересесть в беспилотные машины.

Треть опрошенных россиян ожидают, что транспорт будущего будет безопасным, надежным и безаварийным.

26% уверены, что транспорт будущего станет комфортным и удобным. По 23% опрошенных в качестве главных характеристик транспорта будущего назвали высокую скорость и экологичность. Каждый пятый опрошенный считает, что транспорт будущего станет доступным и недорогим.

«Беспилотные автомобили, автобусы и поезда создаются ради этого: сделать поездки удобными, быстрыми и безаварийными. Но вместе с ожиданием неизбежно возникают сомнения», — отметила директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

Эксперт II Международного симпозиума «Создавая будущее», директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Панин добавил, что в России транспорт будущего — это не только технологии, скорость и комфорт.

«Для нашей страны он становится фундаментом системы расселения и национальной безопасности: связующим каркасом между 1230 городами и 160 тыс. населенных пунктов. Его задача — не просто перевозить людей и грузы, а формировать новые сценарии жизни. Когда человек может сочетать удобство и спокойствие малого города с ритмами, разнообразием и возможностями мегаполиса, именно транспорт делает это возможным», — сказал Панин.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян.

