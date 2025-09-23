МТС получит от использования ИИ в текущем году около 2,5 млрд рублей

Применение искусственного интеллекта позволит МТС получить около 2,5 млрд рублей по итогам текущего года, к 2028 году финансовый эффект достигнет отметки в 40 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов.

По его словам, в 2026 году эффект от внедрения ИИ должен вырасти до 4 млрд рублей за счет запуска новых инициатив и пилотов с ИИ.

К следующему году, как рассказал Филиппов, клиентская поддержка полностью перейдет на диалоговые системы на базе больших языковых моделей. Он отметил, что уже сейчас свыше 50% запросов в поддержку обрабатывается с помощью ИИ, который стал инструментом для автоматизации обслуживания абонентов.

Также разработчики компании применяют технологии искусственного интеллекта для написания кода, документации, текстов, поиска уязвимостей и в ряде других операций. В частности, по информации Филиппова, уже свыше 20% кода, который создает компания, написан с использованием ИИ.

«Мы видим здесь большой потенциал, и в следующем году продолжим масштабировать инициативу уже на бэк-офис — HR, финансистов, технические службы. Полагаю, в ближайшие два-три года все специальности так или иначе получат в распоряжение ИИ-инструмент», — резюмировал Филиппов.