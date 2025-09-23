На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Корпорация МСП отметила развитие сильных локальных брендов в России

Корпорация МСП поддержит семь российских брендов льготным размещением в Москве
Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Семь российских модных брендов получили возможность льготного размещения в московском универмаге «Телеграф». Об этом по итогам конкурсного отбора в рамках проекта «МСП шьет» сообщила Корпорация МСП.

Отмечается, что всего в рамках второго этапа отбора свои коллекции «осень-зима» представили 33 российских модных бренда из разных регионов страны. Экспертная комиссия высоко оценила качество и потенциал участников, поэтому было принято решение увеличить количество финалистов с трех до семи.

В число финалистов вошли производители мужской и женской одежды, нижнего белья, верхней одежды и сумок. В частности, локальный татарский бренд, ориентированный на сохранение культурных традиций региона. Также жюри отметило бренд, специализирующийся на одежде для высоких мужчин, и компанию, выпускающую одежду в неорусском стиле.

«Результаты отбора подтверждают, что в России формируется поколение сильных локальных брендов, готовых конкурировать за внимание покупателей. Мы видим, как нишевые компании находят своих клиентов. Корпорации МСП важно поддерживать такие инициативы, они отражают уникальное региональное разнообразие, повышают конкурентоспособность отечественной модной индустрии и способствуют развитию российской легкой промышленности», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Ранее сообщалось, что проект «МСП шьет» запущен институтом развития в конце 2023 года. С момента старта в нем приняли участие свыше 350 брендов из 69 регионов страны.

