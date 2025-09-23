На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы ошибки, выдающие использование ИИ при поиске работы

HR-эксперт Дорошина: россиян, использующих ИИ, выдают длинные паузы на собеседовании
Nuva Frames/Shutterstock/FOTODOM

Все больше россиян обращаются к нейросетям при подготовке к собеседованию или составлении резюме. Однако опытные рекрутеры легко распознают, когда за кандидатом «говорит» искусственный интеллект по двум ошибкам. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела подбора и адаптации персонала Lindaily Анастасия Дорошина.

По ее словам, первая ошибка — слишком общие формулировки в резюме и сопроводительном письме.

«Мы нередко видим описания обязанностей, написанные так размыто, что непонятно, чем реально занимался кандидат. Это сразу выглядит как заготовка, а не как описание личного опыта. Вторая ошибка — использование ChatGPT прямо на интервью. Бывает, что человек в онлайн-формате делает длинную паузу после вопроса, а потом выдает развернутый, но слишком гладкий ответ. Но стоит попросить его объяснить то же самое своими словами — и он теряется», — отметила Дорошина.

По ее словам, искусственность заметна не только в содержании, но и в невербальном поведении — кандидат может избегать зрительного контакта, смотреть в сторону, а его жесты не совпадают с мимикой. Дорошина добавила, что ответы вроде бы правильные, но поверхностные и лишенные живой речи.

Эксперт посоветовала прибегать к помощи ИИ при структурировании резюме или адаптации его под конкретную вакансию. Главное — не придумывать себе несуществующий опыт, иначе на собеседовании легко попасть впросак, рекомендовала Дорошина.

Ранее в России заявили о спросе на сотрудников, умеющих работать с ИИ.

