Верховный суд оставил в силе решение о долге украинского бизнесмена перед Первым каналом

Верховный суд России оставил в силе решение двух нижестоящих судов, которые признали задолженность кипрской компании Group DF Holdings Limited, принадлежащей украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, перед Первым каналом в размере более $99,4 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Спор возник в связи с договором от 2 февраля 2015 года, в рамках которого Первый канал продал компании Фирташа ценные бумаги. Хотя в материалах суда не уточняется, о каких бумагах идет речь, сама компания заявляла, что приобрела 29% акций украинского телеканала «Интер» за $100 млн.

Суд не нашел оснований для пересмотра дела, касающегося исполнения решения швейцарского арбитража 2019 года. Судья ВС РФ Татьяна Завьялова, рассматривая кассационную жалобу, пришла к выводу, что оснований для пересмотра нет.

Из-за неисполнения обязательств по договору Первый канал подал иск, а в 2019 году швейцарский арбитраж утвердил мировое соглашение. В соответствии с ним Group DF Holdings обязалась выплатить $84,85 млн в рассрочку, но выплаты прекратились в 2021 году после нескольких задержек.

В сентябре 2023 года Первый канал обратился в арбитражный суд Москвы, чтобы признать и исполнить это арбитражное решение в России. На момент обращения задолженность составила $99,4 млн, включая неустойки и штрафы. Суд в Москве удовлетворил заявление и выдал исполнительный лист для принудительного исполнения решения.

