На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховный суд оставил в силе решение о долге украинского бизнесмена перед Первым каналом

Верховный суд утвердил долг бизнесмена Фирташа перед Первым каналом на $99,4 млн
true
true
true
close
Danil Shamkin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Верховный суд России оставил в силе решение двух нижестоящих судов, которые признали задолженность кипрской компании Group DF Holdings Limited, принадлежащей украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, перед Первым каналом в размере более $99,4 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Спор возник в связи с договором от 2 февраля 2015 года, в рамках которого Первый канал продал компании Фирташа ценные бумаги. Хотя в материалах суда не уточняется, о каких бумагах идет речь, сама компания заявляла, что приобрела 29% акций украинского телеканала «Интер» за $100 млн.

Суд не нашел оснований для пересмотра дела, касающегося исполнения решения швейцарского арбитража 2019 года. Судья ВС РФ Татьяна Завьялова, рассматривая кассационную жалобу, пришла к выводу, что оснований для пересмотра нет.

Из-за неисполнения обязательств по договору Первый канал подал иск, а в 2019 году швейцарский арбитраж утвердил мировое соглашение. В соответствии с ним Group DF Holdings обязалась выплатить $84,85 млн в рассрочку, но выплаты прекратились в 2021 году после нескольких задержек.

В сентябре 2023 года Первый канал обратился в арбитражный суд Москвы, чтобы признать и исполнить это арбитражное решение в России. На момент обращения задолженность составила $99,4 млн, включая неустойки и штрафы. Суд в Москве удовлетворил заявление и выдал исполнительный лист для принудительного исполнения решения.

Ранее стало известно, что экс-вокалистка Hi-Fi должна полмиллиона государству.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами