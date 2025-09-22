В ТПП рассказали, когда закончатся сокращения работников в России

Ситуация с сокращениями россиян на работе должна стабилизироваться в 2027 году, заявил «Газете.Ru» президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

«Сейчас речь не идет о масштабной волне увольнений, а скорее о точечных оптимизациях. Основная причина — высокие ставки и ограниченный доступ к дешевым кредитам для бизнеса, что сдерживает инвестиции и спрос, особенно в строительстве и смежных отраслях. На рынке услуг ситуация мягче: там занятость удерживается и даже постепенно растет. В то же время дефицит кадров и бюджетные программы ограничат рост доли компаний, проводящих оптимизации, не позволяя выйти на кризисные уровни. В 2027 году ситуация должна стабилизироваться: ставки ЦБ, как ожидается, будут снижены, ипотечный спрос оживит стройку, а программы господдержки создадут новые рабочие места», — отметил Катырин.

Он посоветовал россиянам, попавшим под сокращение, получить все предусмотренные законом компенсации и встать на учет в центре занятости. Следующий шаг — переориентироваться на профессии и направления, которые связаны с прямым созданием выручки или обеспечением ключевых процессов. По словам Катырина, те, кто сумеет встроиться в зоны с прямым эффектом для бизнеса — продажи, IT-инфраструктуру, промышленную безопасность, финансово-аналитические функции, — получат более высокий уровень защищенности и устойчивости к циклическим сокращениям.

При поиске нового места важно быть гибким — рассматривать разные форматы занятости и выстраивать переговоры вокруг ценности, которую специалист приносит бизнесу, заключил глава ТПП.

В России готовятся масштабные сокращения уже осенью, сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» 11 сентября. Сократить работников планируют 12% компаний, это на 4 п.п. больше, чем в конце прошлого года. Нанимать новых сотрудников планирует только 25%, это в два раза меньше, чем в конце прошлого года. Первыми сокращения начнутся в строительных компаниях, спрос снижается из-за дорогой ипотеки. Наиболее уязвимы те, кто не приносит прямой прибыли: маркетологи, джуны и административный персонал.

