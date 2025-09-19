РВБ запустила программу поддержки для предпринимателей в Архангельской области

В Архангельской области запущена работа «Платформы роста» — комплексной программы поддержки для предпринимателей, созданной РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) и Агентством стратегических инициатив, к ней уже присоединились порядка 20 региональных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что старт проекту в регионе дали глава РВБ Татьяна Ким и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Презентация программы прошла в рамках встречи с предпринимательским сообществом региона. Также глава РВБ и губернатор посетили выставку локальных брендов и рассказали местному бизнесу о мерах поддержки, которые стали ему доступны.

«В Архангельской области множество талантливых людей, которые делают качественную продукцию. Самая большая проблема для микропредприятия — найти рынки сбыта. Мы договорились развивать сотрудничество с РВБ в рамках проекта «Платформа роста», чтобы помочь нашим предпринимателям масштабировать свое дело», — завил Цыбульский.

В свою очередь, глава РВБ подчеркнула, что программа поддержки отечественного бизнеса станет новой ступенькой в развитии малого и среднего бизнеса области.

«Мы уже видим отличные результаты участников из других регионов и надеемся увидеть будущих чемпионов здесь», — сказала Ким.

Отмечается, что проект «Платформа роста» был запущен в декабре 2024 года компанией Wildberries & Russ и Агентством стратегических инициатив (АСИ). В январе 2025 года программу презентовали президенту России Владимиру Путину. Цель проекта — повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.

На сегодняшний день к «Платформе роста» присоединилось более 700 брендов. Архангельская область стала 35-м регионом, подключившимся к проекту.