В Москве обсудили возможности развития платформенных решений в России

Глава Альфа-Банка Верхошинский: в России будет до 10 неотех-платформ

Новыми неотех-платформами в России станут Альфа-Банк, Сбер, ВТБ, Т-Банк, маркетплейсы Wildberries, Авито и OZON, среди битехов — Яндекс и VK. Такой прогноз озвучил на панельной дискуссии Московского финансового форума «Новые цифровые платформенные решения для бизнеса» глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Участники мероприятия обсудили возможности платформенных решений в различных индустриях с точки зрения глобализации и развития в России, а также влияние государства на развитие финансовой инфраструктуры.

В рамках диалога первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков обозначил точки роста для взаимоотношений бизнеса и власти в развитии разных отраслей. Он отметил, что в условиях вызовов для развития экспорта министерство старается поддержать инициативы и сервисы, в том числе различные электронные площадки и платформы, с учетом высоких темпов роста бизнеса.

В свою очередь, замминистра финансов России Иван Чебесков поддержал данную точку зрения, подчеркнув, что в целом экономика России переходит к модели платформизации.

«Россия сейчас на передовом уровне такого тренда, и это — хорошая новость», — считатает Верхошинский. Он подчеркнул, что стране важно научиться регулировать процесс платформизации, поскольку он во многом определяет ее экономический ландшафт.

Глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг акцентировал внимание на значении системности процесса платформенной трансформации. По его словам, необходим переход на универсицированный подход к платформенной стратегии. Помимо этого, в европейских компаниях также наблюдается запрос на экспертизу тех, кто активно внедряет технологические решения.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что лидировать на рынке будут игроки, которые сейчас наравне с инновациями наращивает экспертизу их освоения.