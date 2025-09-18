Российские банки сообщили о предкризисной ситуации

РБК: банки в РФ заявили о предкризисной ситуации из-за норм по борьбе со спамом

На российском финансовом рынке сложилась предкризисная ситуация из-за новых норм по борьбе со спамом и телефонным мошенничеством, вступивших в силу 1 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), адресованное главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину.

В этом письме представители банковской сферы сообщили, что под блокировку попали уже около трети всех телефонных коммуникаций с клиентами. Авторы письма подчеркнули, что эта ситуация создала угрозу «практически полной парализации» информационного взаимодействия банков с клиентами, в том числе касающегося противодействия мошенничеству и легализации преступных доходов. В письме говорится, что с клиентами не могут связаться кредитные, микрофинансовые, страховые и коллекторские организации. Из-за этого банки столкнулись с резким повышением затрат на услуги связи.

До этого сообщалось, что с 1 сентября россияне могут заблокировать массовые обзвоны через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в приложении. Такая мера предусмотрена законом о защите граждан от мошенников.

Теперь операторы связи обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов. При входящем вызове должно быть указано название компании и вид ее деятельности. Например, банк, реклама, недвижимость. Текст сообщения может содержать до 32 символов.

