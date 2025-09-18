На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские аллергики могут остаться без жизненно важного препарата

«Без рецепта»: в России не озаботились созданием автоинъектора для аллергиков
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Аллергики в России могут остаться без жизненно важного препарата для лечения анафилактического шока в виде автоинъекторов с аналогом синтетического адреналина, поскольку производители не озаботились его разработкой после истечения патентной защиты лекарства EpiPen от Mylan. Об этом сообщает Telegram-канал «Без рецепта».

По его данным, патентная защита истекла 11 сентября, и EpiPen на российском рынке долгое время оставался монополистом в производстве автоинъекторов с эпинефрином — аналогом адреналина. Выход из-под патента должен был развязать российским компаниям руки, однако прямых аналогов отечественного производства на данный момент не существует.

При этом, отмечается в материале, автоинъектор входит в наборы для оказания экстренной помощи на скорых, а также может спасти жизнь в случаях, когда нет возможности дожидаться неотложки. Нельзя купить препарат и в аптеках, пишет Telegram-канал.

Он цитирует научного редактора журнала «Российские аптеки» Алексея Водовозова, который заявил, что компании России просто не предпринимали попыток создать свой дженерик.

«Примечательно, что в случае со сверхприбыльными препаратами для лечения диабета и ожирения («Оземпик». — «Газета.Ru») эти проблемы решить удалось», — говорится в тексте.

До этого врач высшей категории, аллерголог-иммунолог, дерматолог и руководитель отделения аллергологии Европейского Медицинского Центра Каринэ Варданян назвала три инновационных метода борьбы с аллергией.

Ранее россиянам рассказали, чем аллергия отличается от пищевой непереносимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами