Российские аллергики могут остаться без жизненно важного препарата

«Без рецепта»: в России не озаботились созданием автоинъектора для аллергиков

Аллергики в России могут остаться без жизненно важного препарата для лечения анафилактического шока в виде автоинъекторов с аналогом синтетического адреналина, поскольку производители не озаботились его разработкой после истечения патентной защиты лекарства EpiPen от Mylan. Об этом сообщает Telegram-канал «Без рецепта».

По его данным, патентная защита истекла 11 сентября, и EpiPen на российском рынке долгое время оставался монополистом в производстве автоинъекторов с эпинефрином — аналогом адреналина. Выход из-под патента должен был развязать российским компаниям руки, однако прямых аналогов отечественного производства на данный момент не существует.

При этом, отмечается в материале, автоинъектор входит в наборы для оказания экстренной помощи на скорых, а также может спасти жизнь в случаях, когда нет возможности дожидаться неотложки. Нельзя купить препарат и в аптеках, пишет Telegram-канал.

Он цитирует научного редактора журнала «Российские аптеки» Алексея Водовозова, который заявил, что компании России просто не предпринимали попыток создать свой дженерик.

«Примечательно, что в случае со сверхприбыльными препаратами для лечения диабета и ожирения («Оземпик». — «Газета.Ru») эти проблемы решить удалось», — говорится в тексте.

