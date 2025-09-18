Стало известно, сколько россиян проведут зиму за границей

Четверть опрошенных россиян (26%) планируют провести зиму за границей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

18% собираются провести месяц в теплых странах. Большинство (56%) признались, что зимой остаются дома и предпочитают отдыхать летом.

Среди направлений зимовки лидирует Юго-Восточная Азия: ее выбрали 52% опрошенных. 31% ориентируются на Турцию и Египет, а 17% рассматривают для зимовки ближневосточные страны. При этом предпочтения заметно отличаются в зависимости от региона проживания. Москвичи, петербуржцы, жители Сибири и Дальнего Востока чаще других выбирают зимовку в Азии. Турция и Египет особенно популярны среди жителей центральной части России, тогда как жители южных регионов в целом реже задумываются о длительных поездках — комфортный климат дома делает зимовку за границей менее актуальной.

Респонденты ответили на вопросы о планировании зимовки — как они копят на поездку и сколько готовы выделить средств. 32% ежемесячно откладывают часть зарплаты. 23% используют вклады или накопительные счета, 15% стараются экономить на повседневных тратах, а 9% зарабатывают на инвестициях. 10% признались, что летом выбрали сезонную работу без выходных, чтобы накопить на зимовку. 8% сообщили, что с этими же целями поехали на вахту. 3% признались, что возьмут кредит.

28% планируют уложиться в 100 тыс. рублей — чаще всего так отвечали те, кто собирается провести за границей не больше месяца. 25% готовы выделить на зимовку около 200 тыс. рублей. 37% намерены потратить от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, а 10% — более 400 тыс.

Для 46% главным аргументом в пользу зимовки остается климат. Еще 29% отмечают, что стоимость жизни в таких странах зачастую ниже, чем в России. Возможность работать удаленно на фоне благоприятных условий ценят 15% опрошенных, при этом культурный опыт путешествия важен лишь для 10%.

В опросе приняли участие 5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

