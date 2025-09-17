На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер и «Северсталь» оцифровали финансирование поставок

Сбер и «Северсталь» запустили сервис управления дебиторской задолженностью
Unsplash

Сбер и ПАО «Северсталь» запустили на базе платформы «Цифровые активы Сбера» сервис управления дебиторской задолженностью, сообщает пресс-служба банка.

Сотрудничество Сбера и «Северстали» построено на технологии цифровых финансовых активов (ЦФА) и смарт-контрактов, позволяя поставщикам напрямую получать финансирование под уступку дебиторской задолженности.

Как отметил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов, финансирование станет доступнее в первую очередь для малого и среднего бизнеса.

«Финансирование для МСП станет гибким по условиям и с минимальными сроками принятия решений, что особенно важно при высокой волатильности рынка», — сказал он.

Также в Сбере отметили, что теперь стоимость привлечения средств для поставщиков «Северстали» уменьшится.

Разработка смарт-контрактов велась совместно командами Сбера и «Северстали».

