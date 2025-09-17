На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выплачена первая заработная плата в цифровых рублях

Минфин: казначейство осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях
Shutterstock

В России выплатили первую заработную плату в цифровых рублях. Об этом сообщил Минфин РФ в Telegram-канале.

«Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации», — рассказали в ведомстве, отметив, что эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится Минфином совместно с Банком России.

В министерстве подчеркнули, что со следующего года Казначейство и Центробанк обеспечат возможность проведения операций с цифровым рублем. С его помощью можно будет перечислять средства в бюджеты.

При этом выплаты в цифровых рублях будут проводиться только при желании получателей, добавили в Минфине.

До этого доцент экономического факультета РУДН Софья Главина сообщила, что технологию цифрового рубля на массовом уровне начнут внедрять с 1 сентября 2026 года.

По ее словам, подготовка к этому событию начнется уже в октябре текущего года, когда исполнение некоторых расходных статей федерального бюджета смогут осуществлять при помощи цифрового рубля.

Ранее в Центробанке рассказали о планах по усилению контроля над цифровыми валютами.

