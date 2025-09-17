В России обсудят развитие креативной экономики страны

В этом году форум-фестиваль «Российская креативная неделя» пройдет в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной организации мероприятия.

Cообщается, что в Москве форум состоится с 25 по 27 сентября в Национальном центре «Россия», 28 по 29 сентября мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге. В мероприятии примут участие столица, Башкортостан, Мордовия, Красноярский край, Челябинская, Рязанская и Тульская области. В число федеральных информационных партнеров входит медиахолдинг Rambler&Co.

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что деловая программа форума разделена на три трека: ценностно-ориентированная экономика до 2035 года; пространственное развитие страны (архитектура, урбанистика, визуальное искусство, дизайн, мультимедиа); творческий человек как основа экономики будущего.

По словам Новикова, вклад креативных индустрий в ВРП Москвы составляет 3,3 трлн рублей. В регионах: Красноярский край — 140 млрд рублей (4%), Башкортостан — 112 млрд рублей (4%), Нижегородская область — 73 млрд рублей (2,7%), Саха — 56 млрд рублей.

В свою очередь, глава АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш отметила, что форум-фестиваль впервые пройдет в Москве и Санкт-Петербурге и станет витриной достижений креативной экономики страны. В программе семь площадок: визионеры, развитие территории, контент, деловая программа, дизайн и технологии, медиа и ЭКСПО. В работе примут участие 18 стран и 30 иностранных спикеров.

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова заявила, что креативная экономика растет быстрее традиционных секторов и является точкой роста для регионов. В настоящее время разрабатывается Стратегия развития креативной экономики до 2036 года.

Управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина подчеркнула значимость промышленного дизайна для конкурентоспособности продукции, приводя примеры новых российских самолетов, электробусов, трамваев и медицинской техники.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что креативные индустрии способствуют развитию регионов, патриотизма и социального настроения жителей страны.

Кинорежиссер Егор Михалков-Кончаловский заявил о необходимости развития отечественного кино на международной арене и использовании кинематографа для формирования положительного имиджа страны.