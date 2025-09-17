На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России обсудят развитие креативной экономики страны

В Москве и Петербурге пройдет «Российская креативная неделя»
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В этом году форум-фестиваль «Российская креативная неделя» пройдет в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной организации мероприятия.

Cообщается, что в Москве форум состоится с 25 по 27 сентября в Национальном центре «Россия», 28 по 29 сентября мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге. В мероприятии примут участие столица, Башкортостан, Мордовия, Красноярский край, Челябинская, Рязанская и Тульская области. В число федеральных информационных партнеров входит медиахолдинг Rambler&Co.

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что деловая программа форума разделена на три трека: ценностно-ориентированная экономика до 2035 года; пространственное развитие страны (архитектура, урбанистика, визуальное искусство, дизайн, мультимедиа); творческий человек как основа экономики будущего.

По словам Новикова, вклад креативных индустрий в ВРП Москвы составляет 3,3 трлн рублей. В регионах: Красноярский край — 140 млрд рублей (4%), Башкортостан — 112 млрд рублей (4%), Нижегородская область — 73 млрд рублей (2,7%), Саха — 56 млрд рублей.

В свою очередь, глава АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш отметила, что форум-фестиваль впервые пройдет в Москве и Санкт-Петербурге и станет витриной достижений креативной экономики страны. В программе семь площадок: визионеры, развитие территории, контент, деловая программа, дизайн и технологии, медиа и ЭКСПО. В работе примут участие 18 стран и 30 иностранных спикеров.

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова заявила, что креативная экономика растет быстрее традиционных секторов и является точкой роста для регионов. В настоящее время разрабатывается Стратегия развития креативной экономики до 2036 года.

Управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина подчеркнула значимость промышленного дизайна для конкурентоспособности продукции, приводя примеры новых российских самолетов, электробусов, трамваев и медицинской техники.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что креативные индустрии способствуют развитию регионов, патриотизма и социального настроения жителей страны.

Кинорежиссер Егор Михалков-Кончаловский заявил о необходимости развития отечественного кино на международной арене и использовании кинематографа для формирования положительного имиджа страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами