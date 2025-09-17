На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько будет стоить биткоин в октябре

Аналитик Ли: биткоин будет стоить более $120 тысяч в октябре
true
true
true
close
Depositphotos

В октябре биткоин будет стоить более $120 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли.

«Эффект от возможного сентябрьского снижения ставки Федеральной резервной системы США на 25 базисных пунктов будет уже учтен в ценах, и октябрьская динамика курса биткоина будет зависеть от ожиданий инвесторов относительно темпов дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Если рынок начнет закладывать вероятность еще одного снижения ставки в 2025 году, это может подтолкнуть биткоин к верхней границе диапазона и выше, вплоть до $150 тыс. », — сказал Ли.

По его словам, в случае, если ФРС займет выжидательную позицию и даст понять, что цикл смягчения ограничится единичным шагом, рисковые активы могут перейти в фазу консолидации, и тогда биткоин останется в пределах диапазона $120–140 тыс.

По данным CoinDesk, 16 сентября биткоин стоил более $115 тыс. С начала 2025 года курс криптовалюты повысился примерно на 15–16% или приблизительно на $15–16 тыс. За 2024 год биткоин подорожал на ~120%.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников спрогнозировал курс биткоина на эту неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами