Стало известно, сколько будет стоить биткоин в октябре

Аналитик Ли: биткоин будет стоить более $120 тысяч в октябре

В октябре биткоин будет стоить более $120 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли.

«Эффект от возможного сентябрьского снижения ставки Федеральной резервной системы США на 25 базисных пунктов будет уже учтен в ценах, и октябрьская динамика курса биткоина будет зависеть от ожиданий инвесторов относительно темпов дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Если рынок начнет закладывать вероятность еще одного снижения ставки в 2025 году, это может подтолкнуть биткоин к верхней границе диапазона и выше, вплоть до $150 тыс. », — сказал Ли.

По его словам, в случае, если ФРС займет выжидательную позицию и даст понять, что цикл смягчения ограничится единичным шагом, рисковые активы могут перейти в фазу консолидации, и тогда биткоин останется в пределах диапазона $120–140 тыс.

По данным CoinDesk, 16 сентября биткоин стоил более $115 тыс. С начала 2025 года курс криптовалюты повысился примерно на 15–16% или приблизительно на $15–16 тыс. За 2024 год биткоин подорожал на ~120%.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников спрогнозировал курс биткоина на эту неделю.