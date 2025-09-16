На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве пройдет конференция по технологическому предпринимательству

Ведяхин: Сбер ожидает более 4000 международных экспертов на Moscow Startup Summit
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве с 1 по 2 октября пройдет международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit, сообщает пресс-служба Сбера.

Организаторами мероприятия станут Сбер и правительство Москвы.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, площадка объединит возможности инновационной экосистемы Москвы с инфраструктурой и экспертизой Сбера в сфере ИИ для развития технологического предпринимательства и креативной экономики страны.

«Программа будет выстроена так, что участники получат конкретные результаты: стартапы — предложения о пилотах и инвестициях, корпорации и инвесторы — перспективные проекты, представители власти — договоренности о международном сотрудничестве», — сказал он.

Ведяхин добавил, что важной частью конференции станет региональная повестка и развитие инноваций в субъектах РФ.

«Мы ожидаем, что в саммите примут участие более 4000 представителей из России, стран БРИКС и ШОС», — сказал он.

В рамках деловой программы конференции пройдут презентации, мастер-классы, практические сессии и дискуссии.

«Участие в саммите уже подтвердили международные фонды и стартапы из 25 государств, в том числе из Белоруссии, Китая, Индии, Сербии, Бразилии, Турции и ОАЭ», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами