В Москве пройдет конференция по технологическому предпринимательству

Ведяхин: Сбер ожидает более 4000 международных экспертов на Moscow Startup Summit

В Москве с 1 по 2 октября пройдет международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit, сообщает пресс-служба Сбера.

Организаторами мероприятия станут Сбер и правительство Москвы.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, площадка объединит возможности инновационной экосистемы Москвы с инфраструктурой и экспертизой Сбера в сфере ИИ для развития технологического предпринимательства и креативной экономики страны.

«Программа будет выстроена так, что участники получат конкретные результаты: стартапы — предложения о пилотах и инвестициях, корпорации и инвесторы — перспективные проекты, представители власти — договоренности о международном сотрудничестве», — сказал он.

Ведяхин добавил, что важной частью конференции станет региональная повестка и развитие инноваций в субъектах РФ.

«Мы ожидаем, что в саммите примут участие более 4000 представителей из России, стран БРИКС и ШОС», — сказал он.

В рамках деловой программы конференции пройдут презентации, мастер-классы, практические сессии и дискуссии.

«Участие в саммите уже подтвердили международные фонды и стартапы из 25 государств, в том числе из Белоруссии, Китая, Индии, Сербии, Бразилии, Турции и ОАЭ», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.