На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российских продуктовых магазинах начали сокращать ассортимент товаров

«Ъ»: продуктовые магазины начали сокращать ассортимент товаров ради оптимизации
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Российские продуктовые магазины начали сокращать ассортимент товаров ради оптимизации. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что в июле ассортимент продовольственных товаров в рознице сократился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а непродовольственных — на 1,8%. Более заметное снижение зафиксировано среди алкогольной продукции и детских товаров (5,6% и 5,1% соответственно).

Среди непродовольственных товаров стало меньше средств по уходу за детьми (на 8,3%), средств по уходу за лицом (на 7,3%).

Аналитики связывают это со снижением запусков новинок. В непродуктовом сегменте к этому добавляется переток продаж в другие каналы, преимущественно онлайн.

Директор по работе с клиентами «Нильсен» Салтанат Нысанова рассказала, что сегодня ретейлеры в условиях ограниченности полочного пространства выводят с него те продукты, которые не пользуются особенной популярностью у покупателей.

На некоторое уменьшение ассортимента влияет и тенденция на сокращение средней площади самих продуктовых магазинов, связанная с изменением потребительских привычек граждан, отметила партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

Ранее сообщалось, что крупные кондитерские компании повысят цены на сладости для магазинов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами