В российских продуктовых магазинах начали сокращать ассортимент товаров

Российские продуктовые магазины начали сокращать ассортимент товаров ради оптимизации. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что в июле ассортимент продовольственных товаров в рознице сократился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а непродовольственных — на 1,8%. Более заметное снижение зафиксировано среди алкогольной продукции и детских товаров (5,6% и 5,1% соответственно).

Среди непродовольственных товаров стало меньше средств по уходу за детьми (на 8,3%), средств по уходу за лицом (на 7,3%).

Аналитики связывают это со снижением запусков новинок. В непродуктовом сегменте к этому добавляется переток продаж в другие каналы, преимущественно онлайн.

Директор по работе с клиентами «Нильсен» Салтанат Нысанова рассказала, что сегодня ретейлеры в условиях ограниченности полочного пространства выводят с него те продукты, которые не пользуются особенной популярностью у покупателей.

На некоторое уменьшение ассортимента влияет и тенденция на сокращение средней площади самих продуктовых магазинов, связанная с изменением потребительских привычек граждан, отметила партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

