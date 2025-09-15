СберСтрахование жизни запустило второй фонд в рамках ДСЖ

СберСтрахование жизни расширило линейку продуктов в рамках долевого страхования жизни (ДСЖ), запустив второй открытый паевой инвестиционный фонд, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается. что минимальная сумма для входа составляет 1 000 рублей, а прогнозируемая доходность в нейтральном сценарии достигает 27,69% годовых.

Новая стратегия рассчитана на третий риск-рейтинг (умеренный). Портфель фонда включает государственные и корпоративные облигации, российские акции, золото и инструменты денежного рынка. В компании утверждают, что такой диверсифицированный подход позволяет обеспечивать высокую доходность при контролируемом уровне риска.

Комиссия за управление фондом составляет 2% в год, дополнительные расходы не превышают 0,33% в год. При этом при покупке паев комиссия не взимается, а при погашении составляет от 0 до 2% в зависимости от срока владения.

«Российские инвесторы быстро оценили преимущества нового продута — долевого страхования жизни, — сочетающего страховую защиту и потенциал роста капитала. За 5 месяцев более 3 тыс. инвесторов вложили в нашу первую ДСЖ-стратегию 10 млрд рублей», — отметил директор по инвестициям СберСтрахования жизни Александр Тихомиров.

По его словам, компания стремится сделать современные финансовые инструменты доступными каждому. Он считает, что это поспособствует формированию долгосрочной стратегии роста благосостояния.

«Сегодня мы предложили россиянам второй открытый паевый инвестиционный фонд в рамках нашего ДСЖ. Его отличие от первого, помимо риск-рейтинга, — в существенном усилении страховой защиты. При реализации риска «смерть в результате несчастного случая» выгодоприобретатель, назначенный в полисе или законный наследник, получат страховую сумму в размере до 250% от общего взноса по договору, а также денежную компенсацию от погашения паев фонда», — добавил он.