Алкоголь в «Магните» начали продавать с помощью MAX

Сеть магазинов «Магнит» первой в России запустила тестирование новой системы подтверждения возраста покупателей на кассах самообслуживания при продаже товаров с возрастными ограничениями. Об этом сообщает Retail.Ru.

По информации портала, покупатели смогут приобретать товары с возрастными ограничениями без предъявления документа, удостоверяющего личность, с помощью мессенджера MAX. Для этого необходимо привязать профиль в приложении к аккаунту на «Госуслугах» и создать цифровой ID. При покупке достаточно будет отсканировать на кассе самообслуживания QR-код цифрового ID, который отображается в приложении MAX, тем самым подтвердив личность.

Новость дополняется.