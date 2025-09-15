На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алкоголь в «Магните» начали продавать с помощью MAX

Сеть магазинов «Магнит» начала тестировать продажу алкоголя с помощью MAX
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Сеть магазинов «Магнит» первой в России запустила тестирование новой системы подтверждения возраста покупателей на кассах самообслуживания при продаже товаров с возрастными ограничениями. Об этом сообщает Retail.Ru.

По информации портала, покупатели смогут приобретать товары с возрастными ограничениями без предъявления документа, удостоверяющего личность, с помощью мессенджера MAX. Для этого необходимо привязать профиль в приложении к аккаунту на «Госуслугах» и создать цифровой ID. При покупке достаточно будет отсканировать на кассе самообслуживания QR-код цифрового ID, который отображается в приложении MAX, тем самым подтвердив личность.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами